На Харківщині розкопали великий скіфський курган (фото)

Польові роботи тривали двадцять сім днів. Учасники експедиції кажуть, дослідження таких поховальних пам'яток зазвичай займає щонайменше два місяці. Про це розповів заввіділом археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України Сергій Скорий, передає objectiv.tv.

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"Ситуація була критична. Цей курган потрапив у зону забудови, частково насип було знищено, тому вирішили провести охоронні та рятувальні роботи", - розповів Скорий.

В ході розкопок археологи виявили дві могили - перша кінця шостого століття, друга - кінця п'ятого століття до нашої ери. У похованнях дослідники знайшли понад 20 експонатів - кістки тварин, наконечники стріл, уламки античних керамічних судин, частини стародавнього уздечного набору і навіть людські рештки.

По зубах людини тут було встановлено, що були поховані 2 людини - це хлопець років 30-33 і дівчина років 15-16

"Тут була похована еліта, тут теж сумнівів ніяких немає. Оскільки курган мав висоту не менше 7 метрів спочатку при діаметрі більше 40 метрів. Він домінував над усією місцевістю. Якщо було поховання еліти, природно, були тут і поховання рядового населення. Сама еліта сюди вояжі не скоювала. Тобто, це був якийсь підрозділ, який прийшов сюди", - додав археолог.

"По мірі опускання ми стали досліджувати деревні рештки, брали проби ґрунту. В результаті визначили, що тут до побудови курганів взагалі був ліс, дуби росли", - зазначив директор Слобожанської археологічної служби Віталій Окатенко.

Знайдені експонати археологи передадуть в лабораторію для реконструкції, потім - на зберігання в Харківський історичний музей.