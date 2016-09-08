У Дніпропетровській області виявили поховання скіфа-велетня

Про це Depo.Дніпро розповів завідувач відділом археології Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького і голова археологічної експедиції Олександр Старий.

Біля села Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області було виявлено ґрунтове поховання скіфа. Зріст похованого скіфа становить 190 см - при тому, що в скіфську епоху люди зростом навіть 170 см вважалися досить високими, а середній зріст складав 150 см.

"Експедиція історичного музею працювала на святилище доби середньої бронзи, де у скіфському шарі було знайдено поховання. Грунтові поховання нетипові для скіфів, так що це є величезною рідкістю. Мабуть це місце було непростим і для скіфів", - розповів Старий.

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Поховання було трохи зіпсовано кротами, частина кісток була перемішана. На скелеті були знайдені кістяні вироби і металевий предмет в дуже поганому стані, схожий на меч або ніж.

За залишками тризни (ритуального бенкету), знайденим у могилі, археологи з'ясували, що ховали гіганта з особливими почестями - на поминальному бенкеті пригощали кінським м'ясом.