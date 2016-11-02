Зброя нового покоління: біологи вчаться вбивати страхом (відео)

Про це повідомляє ТСН.

"У москітів, які поширюють інфекції, є природні вороги - хижаки. Всього один їх запах викликає у комах стрес. Хімічні пестициди у великій кількості шкідливі. У цій лабораторії додають невелику дозу (пестицида) з синтезованим феромоном", - говорить лаборант Лін Оп де Бек.

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Нова речовина, за словами дослідників, лякає москітів до смерті. Навіть ті, кому вдалося втекти із зони ураження, довго не проживуть. Їх імунна система буде підірвана.