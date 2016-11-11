Запущений на Марс у 2003 році зонд Beagle 2 не розбився – вчені

Учені заявляють, що попередник Schiaparelli зонд Beagle 2, який був запущений Європейським космічним агентством у 2003 році, не розбився об Марс, а просто не зміг вийти на зв'язок з Землею. Такого висновку дослідники дійшли за допомогою 3D моделювання. Висновки вчених опубліковані на сайті університету Де Монтфорта.

Учені вважають, що зонд вдало сів на поверхню Червоної планети та випустив сонячні панелі. Втім, імовірно, що зв’язок із Землею не був встановлений тому, що антена зонда не працювала належним чином, оскільки четверта сонячна панель не розкрилася.

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Зазначимо, що Beagle 2 успішно відокремився від апарату Mars Express 19 грудня 2003 року, але не вийшов на зв'язок 25 грудня – день передбачуваної посадки на планету. Доля зонда залишалася загадкою для вчених до тих пір, поки у 2014 році апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter не вдалося отримати знімки Beagle 2.

Разом з тим, на отриманих знімках не можна було точно встановити, що ж сталося з зондом. Тепер же дослідники застосували метод комбінації симуляції і справжніх знімків і встановили, що зонд випустив сонячні панелі.

Нагадаємо, орбітальний модуль Trace Gas Orbiter (TGO) у середу, 19 жовтня, успішно вийшов на еліптичну орбіту Марса.

TGO шукатиме в атмосфері Марса сліди метану та інших газів, які могли би свідчити про активні біологічні або геологічні процеси.

Водночас доля тестового посадкового зонда "Скіапареллі", який був розділився з TGO і сів на поверхню Марса, залишається невідомою, оскільки зв'язок з ним був втрачений незадовго до приземлення. 577-кілограмовий зонд увійшов в атмосферу на швидкості 21 тисяча кілометрів на годину.

Протягом своєї шестихвилинної посадки зонд спершу гальмував парашутом, а потім - на висоті від 1100 до двох метрів над поверхнею - ракетними двигунами.