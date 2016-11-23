В ЄКА назвали причину аварії Schiaparelli при посадці на Марс

Про це йдеться в повідомленні Європейського космічного агентства, передає РБК.

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За даними європейських вчених, в той час, коли посадковий модуль увійшов в атмосферу Марса, блок, що вимірює кутові швидкості, видав системі управління некоректні дані про висоту, на якій знаходиться апарат. Як зазначили в ЄКА, висота виявилася негативною, нижче рівня поверхні, в результаті чого програмне забезпечення модуля раніше часу розкрило парашут, включило гальмівні двигуни і активував систему посадки.

В ЄКА підкреслили, що це поки попередні висновки технічного розслідування причин катастрофи модуля. Точні деталі будуть опубліковані до початку 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, перша група космічних апаратів місії "Екзомарс-2016", в яку увійшов модуль Schiaparelli, була запущена з Байконура 14 березня. 19 жовтня модуль увійшов в атмосферу Марса, після чого зв'язок з ним обірвався.