Створений в Україні супутник відправлять у космос
Фахівці НТУУ «КПІ» створили університетський наносупутник для освітнього, наукового та технологічного застосування PolyITAN-2. Пристрій сконструювали в рамках міжнародного проекту QB50, а в березні 2017 він буде запущений у космос.
PolyITAN-2 — наносупутник вагою 1,9 кг, передає Платформа.
Назва отримана з комбінації слова «політехнічний», оскільки його розробили в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», абревіатури «технологічний автоматичний наносупутник».
У цілому це інтелектуальний робот, здатний заряджатися самостійно і на великих відстанях транслювати інформацію про нижні шари атмосфери — термосфери та іоносфери.
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Вся отримана інформація буде записуватися в архів бортового процесора, передаватися на Землю і розсилатися в банки даних декількох інших університетів, що беруть участь у проекті.
Зараз пристрій відправили в Нідерланди для завершального етапу робіт. Запуск місії в космос запланований на 9 березня 2017 року з Оренбурга за допомогою американської ракети-носія.
Одночасно на низьку навколоземну орбіту відправлять групу з 47 малих супутників, функціонування яких триватиме три місяці.