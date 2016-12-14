Створений в Україні супутник відправлять у космос

PolyITAN-2 — наносупутник вагою 1,9 кг, передає Платформа.

Назва отримана з комбінації слова «політехнічний», оскільки його розробили в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», абревіатури «технологічний автоматичний наносупутник».

У цілому це інтелектуальний робот, здатний заряджатися самостійно і на великих відстанях транслювати інформацію про нижні шари атмосфери — термосфери та іоносфери.

Читайте такожУ Дніпрі пройде космічний хакатон Space valley

Вся отримана інформація буде записуватися в архів бортового процесора, передаватися на Землю і розсилатися в банки даних декількох інших університетів, що беруть участь у проекті.

Зараз пристрій відправили в Нідерланди для завершального етапу робіт. Запуск місії в космос запланований на 9 березня 2017 року з Оренбурга за допомогою американської ракети-носія.

Одночасно на низьку навколоземну орбіту відправлять групу з 47 малих супутників, функціонування яких триватиме три місяці.