Відкрита українцями комета може розвалитися на частини (фото)

Астрономи вивчають стрімкі зміни, що відбувалися з кометою 67Р/Чурюмова – Герасименко при зближенні із Сонцем: такі серйозні зміни, що скоро вона може розвалитися на частини. Про це йдеться у статті, опублікованій вченими з команди Rosetta в журналі Nature Astronomy, передає Naked Science.

Зазначається, що комета 67Р/Чурюмова – Герасименко відчуває сильну дію його випромінювання, бомбардується швидкими частинками й нагрівається. Все це призводить до істотних змін на її крижаній поверхні – змін, які передбачалися й раніше, але завдяки роботі зонда Rosetta вперше спостерігалися прямо й у високій роздільній здатності.

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Крім того, нагрівання сонячної сторони 67Р прискорило і її обертання. Це призвело до посилення відцентрових сил й ще більше прискорило зміни на поверхні комети. Так, під їхньою дією ще в серпні 2014 р. на перетинку, яка з'єднує дві частини ядра, утворилася тріщина. До грудня вона простяглася вже на 500 м й розширилася до 30 м, а влітку 2016 р. паралельно з'явилася друга тріщина довжиною до 300 м.

На думку вчених, кометі 67Р залишилося недовго, і через деякий час вона розколеться на два уламки.