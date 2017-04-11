Учені з'ясували, яка тварина була першою на Землі
Гребінчаста медуза була першою на Землі.
Науковці за допомогою генетичного аналізу дізналися, яка тварина була першою на Землі.
Результати дослідження поставили крапку у майже десятирічній дискусії щодо того, хто ж саме започаткував так зване родинне дерево тварин - медузи чи губки, передає Live Science.
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Зазначається, що досі "першість" віддавалася губкам, тому що їхнє тіло надзвичайно просте у порівнянні з іншими тваринами. Під час дослідження науковці проаналізували тисячі генів різних тварин, щоб з'ясувати, чиї саме гени - губки чи медузи - найпоширеніші.
Але новий детальний генетичний аналіз показав, що гребінчасті медузи еволюціонували першими.
Як повідомляв УНІАН, унікальну стратегію еволюції в бік спрощення зафіксували американські вчені. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Proceedings of the National Academy of Sciences, тварина перетворилася на одноклітинного паразита.