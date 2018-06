Учені з'ясували, яка тварина була першою на Землі

Науковці за допомогою генетичного аналізу дізналися, яка тварина була першою на Землі.

Результати дослідження поставили крапку у майже десятирічній дискусії щодо того, хто ж саме започаткував так зване родинне дерево тварин - медузи чи губки, передає Live Science.

Зазначається, що досі "першість" віддавалася губкам, тому що їхнє тіло надзвичайно просте у порівнянні з іншими тваринами. Під час дослідження науковці проаналізували тисячі генів різних тварин, щоб з'ясувати, чиї саме гени - губки чи медузи - найпоширеніші.

Але новий детальний генетичний аналіз показав, що гребінчасті медузи еволюціонували першими.

