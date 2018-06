"Життя на самому дні": вчені наблизилися до відкриття ще однієї таємниці незвіданих глибин

Нідерландські вчені знайшли свідчення життя на раніше невідомій глибині, нижче найглибшої точки океану.

Про своє відкриття вони розповіли в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Дослідники провели хімічний аналіз фрагментів каменя, взятих з дна підводного грязьового вулкана Чаморро, розташованого в Тихому океані, неподалік від Маріанської западини, пише "Газета.Ru".

Дослідження 46 зразків виявило наявність у них слідів життєдіяльності бактерій, у тому числі вуглеводні, ліпіди та амінокислоти.

Це не можна назвати прямим доказом життя, але за браком інших версій команда вважає, що грязьові вулкани могли підняти нагору те, що залишилося від форм життя, що колись існувала на такій глибині, яку поки ніхто не досліджував.