За словами очільника розвідки, РФ не так сильно залежить від них.

Керівник української розвідки Кирило Буданов відповів, чи зірвалося постачання іранської зброї до Російської Федерації після ескалації на Близькому Сході.

В інтерв'ю Ірині Сампан начальник Головного управління розвідки Міноборони зазначив, що Росія не так сильно залежить від поставок з Ірану. За його словами, звідти їдуть лише компоненти, здебільшого - порох. Війна на Близькому Сході лише несуттєво уповільнила цей процес:

"Скажімо так, ви серйозно не побачите цієї затримки і уповільнення. "Шахеди" вже давно почали виробляти в Російській Федерації, тому відповідь проста: всерйоз це ніяк не відобразиться".

За його словами, Росія може якось допомогти Ірану, але не зробить цього. "Чи може вона, суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики", - зауважив Буданов.

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Крім того, очільник ГУР прокоментував налагодження виробництва "шахедів" в Північній Кореї, зазначивши, що РФ передала їм технології. "Знаєте, це така цікава ситуація. Цей "шахед", він як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в Російську Федерацію, а тепер з Російської Федерації перейшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль. Вони транспортні технології роблять. Вони не "шахеди" передають, вони передають технологію, обладнання і так далі, налагоджують там виробництво", - пояснив він.

Іран допомагає Росії у війні

Нагадаємо, Тегеран поставив Росії велику кількість ударних дронів-камікадзе Shahed-131/136, які окупанти масово застосовують для ударів по українській енергетиці, інфраструктурі та житлових районах. Ці дрони маркувалися як "Герань-2", щоб приховати їхнє іранське походження.

Країни також співпрацювали над створенням заводу з виробництва дронів на території Татарстану. Це дозволяє Росії зменшити залежність від імпорту та нарощувати обсяги виробництва.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва замовила в Ірану партію "шахедів" ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом співпраця країн посилилась і Тегеран передав Кремлю тисячі цих безпілотників.

Президент наголосив, що Україна намагалась розв'язати це питання дипломатичним шляхом.

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