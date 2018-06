Вчені синтезували головну основу життя на Землі

Результати дослідження є доказом походження життя з неорганічних речовин. Стаття біологів опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Про це повідомляється на сайті Phys.org.

Дослідники планували удосконалити експеримент Міллера — Юрі 1953 року, в якому були отримані різні 22 амінокислоти. Тоді систему з декількох скляних колб заповнювала суміш метану, аміаку, водню і окису вуглецю. Також були присутні водяні пари, які проходили через імітуючі блискавки електричні розряди. У новій версії установки застосовувалися лазери для симуляції плазми, що виникає при зіткненні з астероїдами.

Після експерименту вчені виявили, що в розчині містилися такі речовини, як ціаністий водень та формамід — похідна мурашиної кислоти, що містить амідну групу. Формамід здатний утворювати гуанін — азотисту основу, що входить до складу одного з нуклеотидів ДНК і РНК. Крім того, був виявлений сам гуанін, а також урацил, цитозин, аденін, сечовина і амінокислота гліцин.

РНК — довгі молекули, які, як і ДНК, складаються з чотирьох нуклеотидів. Згідно з гіпотезою РНК-світу, ці сполуки існували задовго до появи першого життя, проте були здатні копіюватися, розмножуватися і видозмінюватися. Зрештою, вони стали основою для появи клітин.