Чим Росія похвастає на оборонній виставці

Оборонно-промисловий комплекс Росії на 9-ій міжнародній оборонній виставці "Айдекс-2009", яка відкривається в неділю в Абу-Дабі, вперше представить комплекс керованого озброєння "Гермес-А", повідомив РІА “Новости” генеральний директор Федеральної служби з військово-технічної співпраці (ФС ВТС) Михайло Дмітрієв.

У виставці цього року візьмуть участь 25 російських організацій і підприємств, зокрема 11 суб`єктів ВТС, які представлять більше 500 зразків продукції.

"Деякі з них, як, наприклад, комплекс керованого озброєння "Гермес-А", демонструватимуться вперше", - сказав Дмітрієв.

На його думку, експертів зацікавлять інформаційні матеріали про новітні російські розробки у сфері ППО - ЗРС С-400 "Тріумф", ЗРК "Бук-М2Э" і ЗРС "Тор-М2Э".

"З посиленням ролі авіації і високоточної зброї в сучасних збройних конфліктах, захист від повітряних ударів набуває особливого значення. Представлені системи ППО дозволяють створити комплексну протиповітряну оборону, що забезпечує перехоплення і знищення на різних висотах і дальностях не тільки ординарних повітряних цілей, але і нестратегічних балістичних ракет", - відзначив Дмітрієв.

Комплекс керованого озброєння "Гермес-А", розроблений Конструкторським бюро приладобудування (Тула) призначений для враження вдень і вночі сучасних і перспективних танків; легкоброньованих мішеней, інженерних і фортифікаційних споруд; надводних мішеней; малошвидкісних повітряних мішеней.

Комплекс розміщується на різних бойових, військово-транспортних вертольотах і літаках.

Дальність стрільби - 15-20 кілометрів, максимальна швидкість польоту - 1000 метрів на секунду, бойова частина - осколково-фугасна, масою до 28 кілограмів.