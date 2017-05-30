У мозку людини виявили "GPS-навігатор"

Міжнародна група вчених під керівництвом дослідників з Амстердамського університету виявили тип нейронів, що відповідають за здатність людей правильно орієнтуватися в просторі. Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі Nature Communications. Про це повідомляється на сайті MedicalXpress.

За точне місцезнаходження відповідає мозкова структура, звана гіппокампом. Вона відіграє роль у процесі формування довготривалої пам'яті. Її клітини посилюють або зменшують електричну активність в залежності від того, чи дотримується людина правильного маршруту. Однак, якщо він йде по одному і тому ж шляху кожен день, то важливу роль відіграє не здатність запам'ятовувати всю дорогу, а тільки ключові точки маршруту.

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Вчені з'ясували, які клітини виконують функцію нейронного аналога GPS-навігатора. Для цього вони використовували тваринну модель — щурів, які були поміщені в лабіринт, що має форму букви «Ф». Дослідники виміряли електричну активність мозку тварин з допомогою приладу, що дозволяє зареєструвати роботу нейронів з чотирьох різних областей: периринальної кори, гіпокампу та двох сенсорних зон.

Дослідники виявили нейрони, які були названі «клітинами околиць» (neighbourhood cell). Вони дозволяють мозку розрізняти окремі елементи того, що оточує тварину. Ці нейрони активувалися, коли щур проходив петлі лабіринту. З іншого боку, роботу нейронів гіпокампу реєстрували в точках, розкиданих по всьому лабіринту.

Наявність цих клітин у людини підтверджує випадок таксиста, який отримав травму областей мозку, де розташований гіпокамп. Незважаючи на ушкодження, він міг переміщатися по місту, використовуючи головні дороги, але губився, коли доводилося їхати в їх об'їзд. Нейробіологи вважають, що цей чоловік міг орієнтуватися завдяки роботі тільки «клітин околиць».