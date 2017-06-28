Кібератака на Україну здійснювалася через програму M.E.doc - Кіберполіція

Хакерська атака на Україну здійснювалася через програму для звітності та документообігу M.E.doc.

Про це повідомили у Департаменті Кіберполіції Національної поліції України на сторінці в Facebook.

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"На даний момент попередньо відомо, що вірусна атака на українські компанії виникла через програму "M.E.doc." (програмне забезпечення для звітності та документообігу)", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що дане програмне забезпечення має вбудовану функцію оновлення, а хакерська атака почалася після сьогоднішнього оновлення о 10:30, розмір якого склав приблизно 333 кб.

"В подальшому, шкідливе програмне забезпечення розповсюджувалось за допомогою вразливості у протоколі Samba (яка також використовувалась під час атак WannaCry)", - зазначили в Кіберполіції.

Також, в Кіберполіції рекомендують тимчасово не застосовувати оновлення, які пропонує програмне забезпечення "M.E.doc." при запуску.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.