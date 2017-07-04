Найкраще заспокійливе: в інтернеті з'явився сайт з безперервним котячим муркотінням

Розробник і саунд-дизайнер Стефан Піджон створив сайт Purrli, на якому можна слухати безперервне котяче муркотіння.

Цікавою особливістю сайтя є звукова панель, за допомогою якої можна регулювати частоту, тембр і гучність муркотіння. Так, наприклад, можна зробити звук більш "сонним", "веселим" або "радісним".

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За словами творця Purrli, в основу проекту ліг його власний додаток Purr generator, випущений в 2015 році, пише Motherboard.

Він розраховував на те, що проект буде не більше ніж жартівливим, проте відгуки показали, що багатьом він виявився корисним.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з'явився сайт для перевірки однофамільців і картою їх проживання.