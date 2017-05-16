В Україні з'явився сайт для перевірки однофамільців і картою їх проживання

В Україні з'явився сайт під назвою "Рідні", на якому можна перевірити, кількість своїх однофамільців і дізнатися міста їх проживання.

Після введення прізвища в рядок пошуку, програма видає карту, на якій позначені місця, де воно найбільш поширене, а також повідомляє, яка кількість людей носить це прізвище.

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Так, наприклад, в Україні проживає 158272 людей з прізвищем Шевченко. Найбільше з них проживає в Києві (10852), Харкові (7057), на Дніпрі (5435).

Також сайт видає схожі прізвища: Шевченко, Шевченок, Шевченка, Шевченюк.

З прізвищем Порошенко в Україні проживає 342 людини. Більша частина з них - в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса.