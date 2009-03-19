Чорне море може стати джерелом водню і сірки

Чорне море, у воді якого на певній глибині розчинена гігантська кількість токсичного сірководню, може стати невичерпним джерелом екологічно чистого водневого палива, яке зараз розглядається як основа енергетики майбутнього, вважають турецькі учені.

У статті, оприлюдненій в International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications, Мехмет Хаклідір (Mehmet Haklidir) з дослідницького центру Мармара та його колеги зазначають, що Чорне море - найбільша безкиснева зона в світі. Відтоді, як в XIX столітті була відкрита зона сірководню, було прийнято вважати, що в глибинах Чорного моря немає життя, і лише бактерії можуть жити в сірчановодневому шарі.

"Сірководень - один з найтоксичніших газів, але він має велику економічну цінність, оскільки з нього можна одержувати водень. Таким чином, Чорне море - не тільки серйозна екологічна проблема, а й потенційне джерело водневої енергії, якщо буде розроблений процес розкладання сірководню", - пишуть автори дослідження.

Вони зазначають, що шар завтовшки 50 метрів між аеробною і анаеробною зонами (на глибині близько 200 метрів) є гігантським паливним резервуаром - кількість сірководню, який виділяється з донних відкладень, досягає 10 тисяч тонн в день, що еквівалентно 500 тоннам водню в день.

Науковці наводять рекомендації, щодо винаходу безпечного і ефективного методу переробки сірководню. Зокрема, для цього необхідно створити ефективні каталізатори, а енергію для розкладання можна буде одержувати від сонячних електростанцій. Одержана в результаті реакції чиста сірка може бути використана для виробництва гуми, а також у фармацевтичній промисловості.

РІА “Новости”