Капсула Hyperloop One на другому етапі випробувань розігналася до 308 кілометрів на годину

Hyperloop One завершила другий етап тестування системи надшвидкісних перевезень у вакуумному середовищі. Капсула досягла швидкості 308 км/год, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Mashble.

Читайте такожІлон Маск заявив про згоду влади на спорудження лінії HyperloopТест проводився 29 липня на випробувальному полігоні в штаті Невада. Капсула проїхала майже 500 м по спеціальній трубі, де створюється високий вакуум. Перше випробування Hyperloop One провела в травні. Тоді капсула розвинула швидкість 113 км/год.

Ідею транспортної системи Hyperloop («Гіперпетля») запропонував у 2012 році підприємець Ілон Маск. У серпні 2013 року він оцінив витрати на її реалізацію у $6-7,5 млрд. Розвитком проекту зайнялися дві компанії - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) і Hyperloop One.