Створено "нанодрилі" для свердління ракових клітин (фото)

Нанотехнології обіцяють стати універсальним рішенням, яке не тільки прискорить нові дослідження, але й допоможе перемагати рак, "зламуючи" і "висвердлюючи" мембрани пухлинних клітин.

Таку наномашину представила велика команда вчених на чолі з Джеймсом Туром з Університету Райса, передає Naked Science.

У своїй основі структура цього молекулярного комплексу дійсно повторює звичайний електродриль. Основу становить нерухомий статор, який закріплюється на мембрані "розпірками". Вплив ультрафіолетових променів запускає ротор, й той починає обертатися зі швидкістю 2-3 млн обертів за секунду, буквально пробурюючись крізь мембрани клітин і залишаючи відкриті пори.

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Лабораторні експерименти показали, що в клітинах тканин нирок людини "в пробірці" такі нанопристрої залишають отвори вже за хвилину, після чого ті гинуть. Більше того, вчені можуть змінювати функціональні групи на статорі наномашини так, щоб ті кріпилися тільки до певних структур на клітинних мембранах. Це дозволяє робити їх вибірковими й атакувати тільки певні типи клітин – і це також було продемонстровано в лабораторії, коли пристрої успішно знищили клітини раку простати, але майже не пошкодили звичайні фібробласти мишей.

Раніше онкологи зі США, Німеччини та Австрії довели, що випробувані ними вакцини проти раку безпечні і клінічно ефективні для профілактики меланоми.