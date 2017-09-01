Дослідження показало, що динозаври відкладали кольорові яйця

Птахоподібний динозавр, що жив на території сучасного Китаю 145-65 мільйонів років тому, відкладав блакитно-зелені яйця, виявили вчені. Це перші дані про колір яєць динозаврів. Інформація була опублікована в журналі PeerJ, як повідомляє "Газета.ру".

Виявлені вченими яйця належали маленькому коротконосому овірапториду Heyuannia huangi, який жив на території сучасного Китаю. Раніше дослідники вже знаходили у великій кількості яйця, відкладені представниками цього виду, але на яйця зі збереженою пігментацією натрапили вперше.

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Команда припустила, що яйця могли забарвитися від відкладень, в яких знаходилися, але аналіз не виявив у них ніяких кольороутворюючих сполук. В шкаралупі містився пігмент білівердин, який і відповідав за забарвлення. Враховуючи, що білівердин вразливий до вологи і за час перебування яєць у відкладах міг вимитися зі шкаралупи, яйця спочатку повинні були мати досить яскраве забарвлення.

Знахідка свідчить про те, що пігментація яєць у динозаврів з'явилася набагато раніше, ніж передбачалося раніше, відзначають дослідники. Можливо, це сталося одночасно з розвитком гніздування, коли динозаври перестали закопувати яйця в землю і залишали їх частково на поверхні.