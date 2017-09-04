Вчені розповіли, яким чином у Всесвіті сформувалися запаси золота і урану

Вчені заявили про те, що всі поклади золота, урану та інших важких металів могли з'явитися не всередині наднових, а завдяки примордіальним чорним дірам в далекому минулому Всесвіту. Висновки дослідників були опубліковані в журналі Physical Review Letters, як пише "ZN,UA".

Після Великого вибуху у Всесвіті існували тільки три елементи — водень, гелій і слідові кількості літію. Проте через 300 мільйонів років, коли з'явилися перші зірки, почали з'являтися більш важкі елементи, народжені в ході термоядерних реакцій у надрах світил.

Сьогодні вчені вважають, що всі елементи важчі за залізо, у тому числі золото, уран, а також інші важкі та рідкісноземельні метали, виникли здебільшого в результаті вибухів наднових, оскільки температура і тиск всередині зірок занадто низькі для їх швидкого формування.

Тепер же вчені заявили про те, що в цьому процесі могли бути замішані примордіальні чорні діри - невеликі аналоги "звичайних" чорних дір зоряної маси, що виникали в перші миті життя Всесвіту з особливо щільних скупчень темної матерії.

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Аналізуючи різні сценарії взаємодій примордіальних чорних дір та інших об'єктів, що існували в ранньому Всесвіті, вчені звернули увагу на те, що вони будуть вкрай незвичайним чином впливати на поведінку пульсарів, розкручуючи їх до таких швидкостей, що вони почнуть розпадатися на частини. Це буде відбуватися з однієї простої причини – потрапляючи в центр пульсара, примордіальна чорна діра буде поступово "виїдати" його зсередини, поступово зменшуючи розміри вигорілої зірки.

У відповідності з законами фізики, зменшення її радіуса буде приводити до того, що швидкість обертання пульсара буде різко зростати. У кінцевому підсумку вона досягне таких значень, що зовнішні шари нейтронної зірки почнуть відриватися від її поверхні і будуть періодично виходити у відкритий космос.

У свою чергу, екзотична матерія нейтронної зірки, що володіє надвисокою щільністю і повністю складається з нейтронів, стане нестабільною після подібного "катапультування" і почне перетворюватися на "звичайну" матерію, в тому числі і в атоми важких елементів.

Подібний сценарій найкраще пояснює те, чому золото та інші важкі речовини формуються сьогодні незвично повільно – майже всі або навіть всі примордіальні чорні діри повинні були зникнути в перші доби життя Всесвіту.