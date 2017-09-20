NASA показало північне сяйво над Канадою (фото)
15:28, 20 вересня 2017Наука та IT
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Знімок північного сяйва над Канадою був зроблений з борту МКС.
Північне сяйво над Канадою / фото nasa.gov
NASA показало знімок північного сяйва над Канадою, зроблений з борту Міжнародної космічної станції. Він опублікований на сайті космічного агентства.
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Фото було зроблено 15 вересня, коли станція перебувала у найвищій точці своєї орбіти.
Раніше зонд Juno зафіксував гігантські полярні сяйва на Юпітері. Спостереження дозволило вченим з'ясувати, звідки атмосфера газового гіганта бере енергію для потужного світіння. Виявилося, що механізм формування потужної аврори відрізняється від такого на Землі.
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