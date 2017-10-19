Twitter більш жорстко боротиметься з образливими повідомленнями

Керівництво сервісу мікроблогів Twitter пообіцяло боротися з розпалюванням ненависті і сексуальними домаганнями в соціальній мережі. Про це стало відомо через кілька днів після того, як генеральний директор компанії Джек Дорсі заявив, що Twitter вживає недостатньо заходів, щоб захистити своїх користувачів, передає kommersant.ru.

Читайте такожTwitter збільшує максимальну довжину повідомлення у два разиВ листі компанії глава департаменту безпеки Twitter виклав принципи, які покликані посилити існуючі правила та ввести кілька нових. Ці заходи спрямовані на те, щоб знищити лазівки, які дозволяли користувачам публікувати образливі повідомлення.

Зокрема, компанія планує захистити жінок, чиї фото в оголеному вигляді потрапили в інтернет. Аккаунт, з якого буде розміщений подібний контент, планують негайно блокувати. Крім того, Twitter буде боротися з «символами ненависті» в твітах, та просуванням насильства через соцмережу.

Нагадаємо, в кінці червня провідні технологічні компанії світу (Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube) оголосили про створення Глобального інтернет-форуму з протидії тероризму, метою якого стане створення та вдосконалення технічних засобів щодо виявлення пропаганди тероризму і екстремізму в інтернеті.