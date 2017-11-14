Google відзняв онлайн-карти Фарерських островів за допомогою овець (відео)
11:35, 14 листопада 2017Наука та IT
615
Ідея використовувати тварин замість традиційного "Гугл-авто" належить групі місцевих активістів.
Google овець відзняв онлайн-карти далеких Фарерських островів
Google відзняв онлайн-карти Фарерських островів за допомогою овець. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Мальовничі місцеві панорами з'явилися на онлайн-картах недавно. А відзняли їх спеціальними камерами, які прикріпили на спини овець. Ідея використовувати тварин замість традиційного "Гугл-авто" належить групі місцевих активістів.
Читайте такожБезпілотний транспорт і вантажні роботи: Alphabet побудує район майбутнього в Торонто
Вони кажуть, що довго не думали, адже на 50 тисяч населення островів припадає 80 тисяч овець, і вони можуть забратися туди, де автомобіль не проїде.
Раніше Google запустив 3D-тур театрами України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter