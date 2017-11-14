Google відзняв онлайн-карти Фарерських островів за допомогою овець (відео)

Google відзняв онлайн-карти Фарерських островів за допомогою овець. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мальовничі місцеві панорами з'явилися на онлайн-картах недавно. А відзняли їх спеціальними камерами, які прикріпили на спини овець. Ідея використовувати тварин замість традиційного "Гугл-авто" належить групі місцевих активістів.

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Вони кажуть, що довго не думали, адже на 50 тисяч населення островів припадає 80 тисяч овець, і вони можуть забратися туди, де автомобіль не проїде.

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