Глобальне потепління загрожує навіть найвитривалішим істотам на Землі – вчені

Вчені заявили про те, що від глобального потепління можуть постраждати навіть тихоходки, які вважаються найбільш витривалими істотами на Землі. Висновки дослідників опубліковані в Journal of Experimental Biology, як пише ZN.UA.

При настанні несприятливих умов тихоходки здатні роками проводити в анабіозі, виживаючи навіть в рідкому гелії і тиску в тисячі атмосфер, в сірководневих хмарах і під смертельним для всього живого іонізуючим випромінюванням. Разом з тим, тепер дослідники встановили, що якщо окремі зміни – температуру, вологість, випромінювання – тихоходки легко перенесуть, то їхня спільна дія може виявитися небезпечною.

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У ході дослідження вчені вивчили реакцію тихоходок Acutuncus antarcticus, мешканців Антарктики, на різні фактори, пов'язані з глобальним потеплінням. Лабораторні експерименти показали, що поєднання незвично високої температури з підвищеною інтенсивністю ультрафіолетового випромінювання знижувало знамениту виживаність тихоходок. Крім того, тварини, що з'явилися з опромінених яєць, приносили потомство пізніше, менш численна і здорове.