Вчені розшифрували передостанній сувій із печер Кумрана біля Мертвого моря

Вчені Університету Хайфи в Ізраїлі розшифрували одні з останніх знайдених частин сувоїв Мертвого моря, так званих Кумранських рукописів. Вчені цілий рік збирали один з двох раніше нерозшифрованих сувоїв з 60 фрагментів. Розмір деяких фрагментів був менше одного квадратного сантиметра, повідомляє Бі-бі-сі.

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Точний автор манускриптів невідомий, проте вчені називають в якості авторів секту есеїв, яка жила в Іудейській пустелі. З сувою вчені змогли дізнатися більше про їхні календарі. У рукописах також був виявлений почерк другого рукописця, який імовірно виправляв помилки за автором і вносив пояснення. Його замітки на полях допомогли вченим зібрати рукописи.

Оскільки значну частину рукописів займають біблійні тексти (в основному, фрагменти книг Старого Завіту), сувої називають найстарішою збереженою копією Біблії.

У манускриптах можна знайти як біблійні тексти, так і записи про побутове життя. Наприклад, про свята членів секти, які жили за 364-денним календарем. У них існували фестивалі борошна, вина і масла, які можна співвіднести з єврейським святом Шавуот.

З 1947 року було знайдено 900 фрагментів, зроблених давньою іудейською сектою. Перші тексти знайшли у печерах Кумрана на узбережжі Мертвого моря. Знахідки датуються щонайменше IV століттям до н. е. Рукописи писалися в основному на пергаменті і папірусі давньоєврейською та арамейською мовами.

Сувої Мертвого моря вперше знайшли у Кумранських печерах на узбережжі Мертвого моря в 1947 році. Перші рукописи знайшов молодий бедуїн-пастух, який спустився в печеру у пошуках вівці.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році археологи знайшли втрачене римське місто в Ізраїлі.