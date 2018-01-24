Постачальника мікросхем оштрафували на мільярд євро за угоду з Apple

Європейська комісія оштрафувала американського виробника телекомунікаційного устаткування Qualcomm на €997 млн за зловживання домінуючим становищем на ринку мікросхем LTE, йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Як передає РБК, виконавчий орган ЄС постановив, що Qualcomm здійснювала «значні виплати ключовому клієнту» - корпорації Apple - за те, щоб вона не купувала мікросхеми у конкурентів. Це є порушенням антимонопольних правил ЄС.

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Мікросхеми, які поставляла компанія, дозволяють смартфонам і планшетам підключатися до мереж стільникового зв'язку та використовуються для передачі даних, включаючи аудіоінформацію. Qualcomm, як зазначає Єврокомісія, є найбільшим у світі постачальником мікросхем LTE, а її ключовий клієнт - Apple.

У 2011 році Qualcomm і Apple підписали угоду, згідно з якою виробник мікросхем обіцяв платити Apple за умови, що виробник смартфонів буде використовувати тільки мікросхеми Qualcomm у своїх iPhone і iPad. У 2013 році термін дії угоди був продовжений до кінця 2016 року. В угоді зазначалося, що Qualcomm має право припинити платити, якщо Apple випустить продукт з мікросхемою від іншого виробника.

Внутрішні документи Apple дають підстави вважати, що корпорація роздумувала про часткову зміну постачальника і розглядала варіант з Intel, йдеться в повідомленні. Але положення про ексклюзивність поставок Qualcomm стало вагомим чинником у вирішенні виробника смартфонів не змінювати постачальника. З вересня 2016 року, коли дія контракту з Qualcomm підходило до кінця, Apple почала частково закуповувати мікросхеми Intel.

Apple і Qualcomm беруть участь у декількох судових розглядах по всьому світу. У США Apple звинувачує постачальника чіпів в завищенні цін, а в Китаї Qualcomm вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone з-за того, що Apple не платить компанії за використання її технологій. Крім того, в США йде окреме розгляд між виробником чіпів і підрядниками Apple: Qualcomm вимагає платити ліцензійні відрахування за використання чіпів, а підрядники звинувачують компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Intel подали в суд за критичну вразливість у процесорах.