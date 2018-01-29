Виробництво iPhone X скоротили вдвічі через низькі продажі - ЗМІ

Як стало відомо ЗМІ, замість спочатку запланованих до випуску 40 мільйонів iPhone X Apple випустить 20 мільйонів.

Компанія Apple вирішила у два рази зменшити план виробництва смартфонів iPhone X у першому кварталі 2018 року через більш низькі, ніж очікувалося, продажі. За даними ЗМІ, замість спочатку запланованих до випуску 40 млн смартфонів буде випущено 20 млн iPhone X.

Про це йдеться у листі Apple постачальникам компонентів, який опинився у розпорядженні Nikkei Asian Review, передає РБК. У листі рішення компанії пояснюється тим, що нова модель, що надійшла у продаж 3 листопада, продемонструвала низькі обсяги продажів у США, Китаї і на європейських ринках.

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Як зазначає видання, це рішення може призвести до кризи для постачальників Apple. Збитки від скорочення виробництва можуть досягти "мільярдів доларів". Крім того, це може привести до уповільнення переходу до технології OLED-дисплея від рідкокристалічних дисплеїв. За даними Nikkei Asian Review, Apple може відмовитися від розширення числа смартфонів, створених за цією технологією, на користь традиційних моделей.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Apple вирішили дозволити користувачам відключати уповільнення iPhone.