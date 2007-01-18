Volkswagen готує новий Golf Variant (фото)

Компанія Volkswagen представить на автосалоні в Женеві нове покоління універсала Golf Variant. Як повідомляється на сайті видання Auto Motor und Sport, автомобіль проходить останні випробування.

За даними німецького автомобільного видання, спочатку керівництво Volkswagen не планувало випускати універсал на базі нового Golf, сподіваючись, що його місце на ринку займе високий хетчбек Golf Plus. Проте це викликало незадоволення покупців Volkswagen, які почали віддавати перевагу універсалам інших марок.

Новий Golf Variant побудований на подовженому шасі стандартного хетчбека Volkswagen Golf п`ятого покоління. Автомобіль одержить ті самі мотори, що і п’ятидверний хетчбек. Базовим для універсала стане бензиновий 1,6-літровий двигун потужністю 102 кінських сили. Крім того, передбачена версія з 150-сильним дволітровим силовим агрегатом, оснащеним системою безпосереднього вприскування палива FSI. Гамма дизельних моторів включатиме двигуни об`ємом 1,9 і 2,0 літра потужністю 105 і 140 кінських сил відповідно. Пізніше їх доповнить економічний 90-сильний дизель.

Випускати Volkswagen Golf Variant будуть за заводі концерну в Мексиці

Лента.ру