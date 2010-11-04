ЄС пропонує зберігати ядерні відходи вічно, глибоко під землею

До 2015 року Німеччині й іншим країнам Євросоюзу слід підготувати план довгострокового зберігання радіоактивних відходів. Це передбачає проект директиви Євросоюзу, який 3 листопада представив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, повідомляє Deutsche Welle.

Єврокомісар упевнений, що держави ЄС слід зобов`язати збудувати підземні об`єкти для вічного зберігання радіоактивних відходів: у гранітних або глинистих породах на глибині не менше 300 метрів. Поки таких сховищ немає в жодній країні світу. У Євросоюзі перше таке сховище має з`явитись у Фінляндії, але буде це не раніше 2020 року.

На сьогодні ядерні реактори мають 14 з 27 держав ЄС, крім того, ідею будівництва АЕС серйозно розглядають Польща й Італія.

До того ж джерелами радіоактивних відходів є не тільки атомні електростанції. Вони надходять також з медичних і науково-дослідних установ, а також з промислових підприємств. За даними німецької газети Die Welt, в період з 2004-го по 2020 рік ЄС накопичить до 1,8 млрд кубометрів радіоактивних відходів.

Нові могильники повинні відповідати найвищим стандартам безпеки, зазначається в проекті документа, підготовленого єврокомісаром Еттінгером. Утім, мати власні сховища все ж таки не обов`язково. Країнам, які з технічних чи економічних умов не мають можливості будувати могильники, буде дозволено складувати відходи в сховищах інших держав ЄС.

Еттінгер визнав, що дешевше було б експортувати радіоактивне сміття в країни, які не є членами ЄС, скажімо, до Росії. Проте на такий експорт автори документа пропонують накласти заборону, оскільки немає впевненості, наскільки безпечним буде таке зберігання. Поки ЄС не забороняє експортувати радіоактивні відходи за кордон.

Представники "зелених" в Європарламенті піддали критиці проект резолюції, запропонований Гюнтером Еттінгером. Вони вважають, що спорудження нових сучасних могильників - це підтримка енергоконцернів, які зробили ставку на використання АЕС. Адже в такому разі ніщо не завадить промисловості розвивати ядерну енергетику, кажуть "зелені".