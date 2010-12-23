Skype працює з перебоями

Найпопулярніший у світі сервіс інтернет – телефонії Skype до цих пір працює з перебоями

Напередодні чи не половина його користувачів у всьому світі залишилася без зв`язку. У компанії заявляють про якісь технічні проблеми. До ранку Skype почав "відвисати", але для повного відновлення знадобиться ще декілька годин.

Загальне число користувачів Skype у світі оцінюється в 25 мільйонів осіб. Ключовими достоїнствами сервісу вважаються низька вартість розмов і майже 100-процентний захист від прослуховування.

Эхо Москвы