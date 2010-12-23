Skype працює з перебоями
08:44, 23 грудня 2010Наука та IT
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Напередодні половина користувачів залишилася без зв`язку
Найпопулярніший у світі сервіс інтернет – телефонії Skype до цих пір працює з перебоями
Напередодні чи не половина його користувачів у всьому світі залишилася без зв`язку. У компанії заявляють про якісь технічні проблеми. До ранку Skype почав "відвисати", але для повного відновлення знадобиться ще декілька годин.
Загальне число користувачів Skype у світі оцінюється в 25 мільйонів осіб. Ключовими достоїнствами сервісу вважаються низька вартість розмов і майже 100-процентний захист від прослуховування.
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