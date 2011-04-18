Пентагон повинен боротися з наслідками розвитку інтернету

Пентагон, щоб уникнути повторення скандальних історій, на зразок сайту Wikileaks, повинен розробляти сучасні засоби боротьби з негативними наслідками розвитку інтернет-технологій, заявив заступник міністра оборони США по зв`язках з громадськістю Дуглас Вілсон.

Колишній аналітик армії США Бредлі Меннінг звинувачується в незаконному отриманні секретної військової інформації і більше 250 тисяч документів американського зовнішньополітичного відомства, зокрема, дипломатичного листування. Військового також звинуватили в передачі цих документів сайтові політичних викриттів Wikileaks, який їх оприлюднив.

"Я вважаю найважливішим уроком з цієї історії те, що технології, і особливо технології на стику з національною безпекою, випереджають дії міністерства, тож, щоб уникнути небажаних наслідків, необхідне нове законодавство", - наводить слова Вілсона РІА "Новости" з посиланням на прес-службу ЗС США.

На його думку, історія з Wikileaks стала зразком того, як "зарозумілість і наївність" засновників сайту призвели до негативних результатів для національної безпеки. "Інформація для службового користування - це інформація для службового користування, і її оприлюднення є незаконним. Але нам в уряді, думаю, необхідно більше думати про закони, які здатні вирішити проблеми, пов`язані з негативними наслідками розвитку технологій", - зазначив Вілсон.

Він сказав, що йому і його колегам доводиться щодня вирішувати одну й ту саму проблему: як чесно і відкрито повідомляти пресу про дії Пентагону і при цьому не зашкодити військовослужбовцям. Він визнав, що розуміє, наскільки змінився світ після появи соціальних мереж в інтернеті, і наголосив на необхідності використання їх для комунікації, у тому числі і в діалозі Пентагону з громадськістю.