Соціальні мережі здатні підірвати владу в пострадянських країнах

Організація договору про колективну безпеку має намір зайнятися моніторингом соціальних мереж. Про це пишуть "Известия" з посиланням на анонімне джерело в ОДКБ.

Метою моніторингу, згідно з інформацією видання, стане "контроль за правопорядком" і запобігання "масовим заворушенням за сценарієм Тунісу і Єгипту". У зазначених країнах, як відомо, недавно відбулися заколоти, в організації яких використовувалися в тому числі і соціальні мережі. "В сучасних умовах існує інфраструктура, яка дає змогу дестабілізувати ситуацію в будь-якій, навіть благополучній країні. Для такої мети можуть використовуватися мобільний зв`язок, соціальні мережі, за необхідності залучатися неурядові організації", - пояснює джерело.

Увагу ОДКБ до соціальних мереж джерело газети пов`язало також з діями Держдепартаменту США, який виділяє значні кошти на розробку технологій, що дають змогу обійти інтернет-цензуру в країнах з авторитарним режимом.

Як саме в ОДКБ мають намір "контролювати правопорядок", незрозуміло. Джерело стверджує, що про запровадження цензури і боротьбу з інакомисленням не йдеться.

Недавно, нагадує Лента.ру, в пресі з`явилася інформація про реформування ОДКБ і розширення сфери її діяльності. Президент Білорусі (однієї з країн-членів блоку) Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, зокрема, що обговорюється можливість використання колективних сил ОДКБ для запобігання державним переворотам. У свою чергу, Інститут сучасного розвитку (експертна організація, опікунську раду якої очолює Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ), запропонував перетворити ОДКБ на миротворчу силу в Центральній Азії.

Пізніше генеральний секретар блоку Микола БОРДЮЖА заявив, що втручатися у внутрішні справи країн-учасниць ОДКБ не буде. Проте, як повідомляв ІТАР-ТАСС, він зауважив, що можливе введення в ту чи іншу країну миротворчих сил на прохання її керівництва.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Таджикистан.

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив Україну до участі в ОДКБ під час свого візиту до Києва 17-18 травня 2010 року.

28 травня 2010 року міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що вважає неможливим вступ України до Організації договору про колективну безпеку.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що ОДКБ не чекає приєднання України до організації. "Їх (запрошень) немає і не може бути, тому що в нас досить чітка позаблокова позиція", - сказав міністр.