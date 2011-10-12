Анонімність в інтернеті ставлять під сумнів

Користувачі всесвітньої мережі не такі анонімні, як їм би хотілося, повідомляє дослідження, опубліковане у вівторок, 11 жовтня.

Більше половини з досліджених 185 сайтів зі значним трафіком ділилися інформацією про ім'я користувача або його ID з іншими сайтами, виявила лабораторія комп'ютерної безпеки Стенфордського університету.

Google, Facebook, comScore і Quantcast очолили список одержувачів інформації про ім'я користувача і його ID.

Голова Федеральної торгової комісії Джон Лейбовіц сказав, що дослідження допоможе захистити недоторканність приватного життя користувачів в онлайні і захистити їх від так званих «кіберацці» (cyberazzi) - папараці в інтернеті.

«Непомітні кіберацці, cookies та інші збирачі даних відстежують кожен наш крок і надають інформацію маркетинговим агентствам, які здатні намалювати напрочуд повний профіль нашої онлайн-поведінки», — повідомив Лейбовіц.

Витік інформації є поширеною проблемою, сказав автор дослідження Джонатан Майер, студент Стенфордського університету.

Лейбовіц схвалив діяльність Microsoft Corp, Mozilla і Apple Inc, що додали функції «не відслідковувати» у свої браузери, і висловив сподівання, що Google піде за їх прикладом.

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