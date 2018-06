Google має намір купити Yahoo!

Компанія Google Inc. планує придбати пошукову систему Yahoo Inc. Компанія вже провела переговори, принаймні, з двома приватними інвестиційними фірмами, які можуть виділити їй кошти на купівлю Yahoo Inc. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Поки офіційної пропозиції Yahoo! направлено не було.

Отримати коментарі у представників компанії Google поки не вдалося.

В даний час Google виявляє цікавість до продажу реклами на ресурсах Yahoo, повідомили особи, обізнані про наміри компанії.

Джерела додали, що компанія Microsoft Corp в даний момент розглядає можливість участі в угоді з купівлі Yahoo як приватний інвестор.

20 жовтня в газеті The Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що інвестфонд Silver Lake може об'єднатися з Microsoft для купівлі інтернет-корпорації Yahoo!.

У 2008 році компанія Yahoo! розглядала варіант злиття з інтернет-холдингом Google, але угоду так і не уклали.

«Газета.Ru»