ДКАУ: хочемо, щоб наш космонавт полетів мінімум на півроку

Державне космічне агентство України вивчає питання щодо участі українського космонавта-дослідника в роботі міжнародної космічної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході прес-клубу «Міжнародні аспекти космічної діяльності» радник голови Державного космічного агентства України Едуард КУЗНЄЦОВ.

«Зараз вивчається питання щодо участі нашого космонавта-дослідника для роботи на міжнародній космічній станції», - сказав Е.КУЗНЄЦОВ.

Він зазначив, що пілотованою космонавтикою на сьогодні серйозно займаються три країни – Росія, США і Китай. «Україна пілотованою космонавтикою не займається, ми можемо рекомендувати якусь місію своїх космонавтів-дослідників», - зазначив він.

За словами Е.КУЗНЄЦОВА, для того, щоб український космонавт-дослідник міг взяти участь у роботі міжнародної космічної станції, необхідно розробити відповідну програму, щоб його робота принесла конкретні результати. За його словами, для українського бюджету поки це «ціна непідйомна».

При цьому він зазначив, що 10 листопада Державне космічне агентство України розглядало проект чергової космічної програми на 2013-2017 роки в якому участь українського космонавта в роботі міжнародної космічної станції не передбачена. «Політ туриста на три дні – це не робота, це нікому не потрібно. Ми хочемо, щоб наш космонавт полетів мінімум на півроку», - додав Е.КУЗНЄЦОВ.

Говорячи про роботу агентства, він зазначив, що щорічно агентство виконує близько 400-450 контрактів із зарубіжними партнерами, зокрема Росією, Європою й США, з яких 50-60 контрактів становлять контракти з країнами далекого зарубіжжя.

За словами Е.КУЗНЄЦОВА, з 1999 року по 2010 Національне космічне агентство на комерційних контрактах заробило 4 млрд. доларів. У 2010 році підприємства ракетно-космічної галузі України випустили 22 системи управління для ракетоносіїв «Союз» і «Протон», а також 5 систем для стиковки космічних кораблів із Міжнародною космічною станцією.