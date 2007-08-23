З українського комп`ютера зломили важливий американський сайт

Вчора стало відомо, що з українського комп`ютера був зламаний сайт американської компанії Monster (Нью-Йорк), що надає послуги з працевлаштування.

Як повідомили в Monster, 18 і 19 серпня співробітник компанії Symantec, що відповідає за безпеку роботи сайту Monster, виявив в базі даних комп`ютера, зареєстрованого на Україні, 1,6 млн. файлів, вкрадених з сайту Monster.

За словами директора групи реагування на комп`ютерні події компанії Monster Дейва Коула, власникові комп`ютера дісталися імена і адреси сотень тисяч клієнтів і користувачів сайту. "Ми розслідуємо цю справу і зробимо все можливе, щоб пом`якшити наслідки злому, зокрема закриємо будь-яку електронну адресу, використовувану для незаконних цілей", - сказав віце-президент Monster Патрік Манзо.

Резюме, розміщені на сайті Monster, не містять інформації про банківські рахунки, номери кредитних карт і соціальної страховки.

Співробітники компанії припускають, що хакерам потрібні були електронні адреси, по яких вони потім відправляли повідомлення нібито від Monster і вимагали від їх власників встановити софтвер для ефективнішого пошуку вакансій. "Насправді люди одержували одну з двох небезпечних програм-вірусів. Одним діставалася програма "вивуджування" (для перехоплення інформації, що вводиться з клавіатури), яка записувала паролі доступу на банківські сайти. Потім ці паролі пересилалися хакерам. Інші одержували програми `викупу`, які блокували важливі файли жертв, а незабаром повідомлення по інтернету з вимогою заплатити $150 за шифр доступу до заблокованих файлів", - повідомили в Monster.

В українських правоохоронних органах заяви компанії вчора офіційно не прокоментували.

Коммерсант-Украина