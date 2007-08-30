У продаж надійшов перший монітор із стереоскопічним зображенням

Компанія Neurok Optics випустила перший монітор із стереоскопічним зображенням iZ3D, повідомляє The Inquirer.

У комплекті з монітором постачаються стереоокуляри та спеціальні драйвери, що підтримують більшість сучасних графічних адаптерів. Технологія виведення на екран подвійного зображення перетворює звичайну картинку на дисплеї монітора в тримірну. Згідно із заявою виробника, унікальні драйвери дозволяють «на льоту» перемикатися між типами зображення без будь-якої затримки. Для повної функціональності монітору потрібна відеокарта з двома DVI-виходами.

Без драйверів і окулярів новинка є стандартним широкоекранним 22-дюймовим рідкокристалічним монітором з такими характеристиками: максимальне розділення становить 1680 х 1050, час відгуку – 5 мілісекунд, контрасність – 600:1, максимальний кут огляду – 170 градусів.

Вартість монітора - 999 доларів США.

Лента.ру