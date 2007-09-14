Японія здійснила запуск першого місячного зонда SELENE (фото)
08:26, 14 вересня 2007Наука та IT
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Проект вартістю 479, 2 млн. доларів
|Фото Reuters
Зонд складається з трьох частин: основного апарату і двох малих супутників, які, обертаючись на відстані близько 100 км. над місячною поверхнею, протягом року відправлятимуть на Землю дані про магнітне і гравітаційне поле Місяця. Учені сподіваються, що зібрана інформація дозволить їм точніше вивчити найбільший природний супутник Землі.
Японське космічне агентство JAXA планує до 2025 р. відправити на Місяць астронавтів, не дивлячись на те, що поки не відправляло людини в космос.
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