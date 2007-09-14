Японія здійснила запуск першого місячного зонда SELENE (фото)

Японія здійснила запуск першого місячного зонда SELENE, що довго відкладався, повідомляє Reuters. Ракета H-2A, що несе 3-х тонний зонд була запущена з космодрому на о.Танегашима о 10:31 за місцевим часом (4:31 за київським часом). Зонд повинен відокремитися від ракети після закінчення 45 хвилин після того, як ракета двічі облетить Землю і подолає 380 тис. км. до Місяця. Цей проект вартістю 55 млрд ієн (479, 2 млн дол.) стане найбільшою місячною місією з моменту здійснення американської програми Apollo. Запуск зонда був здійснений з чотирилітнім запізненням через технічні проблеми.

Зонд складається з трьох частин: основного апарату і двох малих супутників, які, обертаючись на відстані близько 100 км. над місячною поверхнею, протягом року відправлятимуть на Землю дані про магнітне і гравітаційне поле Місяця. Учені сподіваються, що зібрана інформація дозволить їм точніше вивчити найбільший природний супутник Землі.

Японське космічне агентство JAXA планує до 2025 р. відправити на Місяць астронавтів, не дивлячись на те, що поки не відправляло людини в космос.

РБК-Україна