В Україні стартував національний етап World Cyber Games-2012

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Samsung (Корея).

Український етап World Cyber Games вже дванадцятий рік поспіль проводиться за підтримки компанії Samsung Electronics, яка таким чином прагне залучити українську молодь у світ високих технологій.

Український етап кібертурніру WCG-2012 складатиметься з трьох регіональних відбірних on-line турнірів, участь в яких зможуть взяти гравці із семи міст України: Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Львова і Сімферополя. Кожен гравець або команда, які реєструватимуться для участі в грі від певного регіону, зможуть вибрати найбільш зручну дату гри: 6-7 жовтня, 13-14 жовтня, або 20-21 жовтня. Учасники із столиці України і всі, хто не встиг взяти участь у регіональних турнірах, зіграють 27-28 жовтня в Києві оф-лайн.

Кращі геймери в кожній з дисциплін, з кожного регіону, візьмуть участь у Національному фіналі, який відбудеться 17-18 листопада в Cyber Arena Club у столиці України. 12 переможців Національного фіналу українського етапу відбірного турніру World Cyber Games 2012 відправляться захищати честь України на Гранд фіналі WCG-2012, який пройде в Китаї.

2010 року українські геймери досягли найвищого успіху за всю історію участі України у Всесвітніх кіберіграх: київська команда Na′Vi в змаганнях за Counter-Strike вперше виграла золоті медалі World Cyber Games. Минулого року найбільшим успіхом української команди стало третє місце Михайла Kas Гайди в дисципліні StarCraft II. Відмінні результати, продемонстровані українськими спортсменами останніми роками участі у всесвітньому кібертурнірі World Cyber Games, дали Україні можливість увійти до списку сильних націй з кіберспорту.