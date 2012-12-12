3% офісних працівників регулярно читають спам (опитування)

Про це сказано в результатах листопадового дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

41% опитаних офісних працівників хоча б іноді читають рекламу, яка приходить на е-mail, а більшість із тих, хто читає, сподіваються отримати цікаву й корисну інформацію з таких розсилок. Найбільший інтерес викликають листи про додаткову освіту, розіграш призів, знижки.

38% опитаних зізналися, що періодично читають спам. Регулярно роблять це лише 3% офісних працівників. Ще 58% респондентів видаляють будь-яку рекламу, що приходить їм на e-mail.

Серед тих, хто завжди або іноді читає рекламу на e-mail, 58% зізналися, що використовують отриману звідти інформацію. Ще 28% читають спам із цікавості, а десята частина звикла читати все, що приходить на електронну пошту.

Найцікавішою для офісних працівників є тематична e-mail-реклама: додаткова освіта, тренінги, семінари (22%) і знижки, акції, розіграш призів (18%). Більше 10% респондентів цікавляться рекламою послуг побутових і професійних; подорожей; кафе, ресторанів, кейтерингу; продажем одягу, побутової техніки, книг, журналів. Лише 9% читають спам про красу, здоров'я, медичні препарати. Невелику частину опитаних цікавить також e-mail-реклама нерухомості.

Більшість опитаних не купують нічого з того, що пропонує спам. 24% вважають подібну інформацію цікавою, але на використання запропонованих послуг не зважуються. Купувати запропонований у спамі товар або послугу доводилося лише 11% опитаних. Ще 1% вигравали приз. Деякі респонденти вказали, що «знаходили нові бізнес-контакти компаній» (приміром друкарню).

Корисна реклама в електронній пошті стосувалася тематики знижок, акцій, розиграшів призів (25%), продажу одягу, побутової техніки, книг, журналів (19%), додаткової освіти, тренінгів, семінарів (17%) та іншого.