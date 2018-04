У Мережі з`явився ігровий сайт для батьків

Компанія What They Like, Inc запустила присвячений відеоіграм сайт What They Play, завдяки якому батьки зможуть перевірити, чи підходить певна комп`ютерна розвага їх дітям.

На сайті наводяться досить докладні описи ігор і думки ігрових журналістів. Відвідувачі також мають можливість писати власні рецензії. Крім того, всі охочі можуть виставити вік (від року до 17 років), в якому, на їх думку, дитину можна познайомити з тією чи іншою грою.

Потім підраховується середній результат, який наводиться у розділі, присвяченому грі. Наприклад, хоча Brain Age 2 має рейтинг Everyone (для дітей від шести років), відвідувачі What They Play вважають, що знайомитися з цією грою має сенс у віці дев`яти років. Натомість, шутер Halo 3 (рейтинг Mature, тобто старше 17 років) підходить для дітей від тринадцяти років.

What They Like, Inc уклала договір з Amazon, тож матеріали What They Play публікуватимуться і на сайті цього мережевого магазину.

Надалі What They Like, Inc планує створити аналогічні сайти, присвячені телепередачам, кінофільмам і музиці.

Лента.ру