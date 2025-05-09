Земля забезпечує відмінний захист від ударних безпілотників.

Загроза з боку тисяч ударних безпілотників на лінії фронту призводить до того, що бронетехніка та її екіпажі змушені йти під землю.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, на відео і фотографіях українських військ все частіше з'являються бліндажі, закопані під землю, в яких українські бійці ховаються разом зі своєю важкою технікою.

"Небо над українськими позиціями - це постійне поле бою. Ворожі та дружні безпілотники перетинають повітряний простір, полюючи за такими цінними цілями, як важка бронетехніка та артилерія. Ця повітряна гра в кішки-мишки докорінно змінила танкову тактику", - писав аналітик Давид Кириченко для вашингтонського Центру аналізу європейської політики.

Відео дня

Як зазначає Акс, все частіше важка техніка ховається, коли не веде активного вогню по противнику. Фактично, за словами Кириченка, почалася нова "ера обережної бронетехніки".

Аналітик підкреслює, що всі дрони можна заблокувати бронею або сіткою - або просто сховати машину й екіпаж у будь-якій будові - і закрити двері:

"Земля забезпечує чудовий захист, тож не дивуйтеся, якщо в міру того, як війна триватиме і дедалі більше дронів патрулюватимуть лінію фронту, екіпажі машин перетворяться на підземних істот".

Акс також звертає увагу, що головним обмеженням на те, скільки машин може відправитися під землю і як швидко, є інженерне обладнання, необхідне для риття укриттів. Не дарма зараз уже кілька українських підрозділів збирають кошти на екскаватори.

Російські дрони на фронті

Раніше повідомлялося, що російські війська почали застосовувати нову технологію у війні дронів на лінії фронту, використовуючи дитячі гіроборди, прикріплені до протитанкових мін, для створення вибухових дронів-камікадзе.

Гіроборд може мчати передовою швидше, ніж інші наземні роботи. А низька вартість іграшок означає, що навантажені мінами "боти" є витратним матеріалом. Немає необхідності берегти їх тільки для найцінніших цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: