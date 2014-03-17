У США створюють першу в світі приватну школу астронавтів

Першу в США, так і в усьому світі, приватну школу астронавтів має намір відкрити вже найближчим літом американський підприємець Кевін Хіс, що очолює компанію Waypoint 2 Space, назву якої можна перекласти з англійської як "проміжна станція на шляху в космос", пише ИТАР-ТАСС.

Як повідомив він в інтерв'ю спеціалізованому тижневику Space News, за домовленістю з NASA в ній зможуть проходити підготовку як професіонали, так і аматори - "космічні туристи", які збираються відправитися в орбітальний або суборбітальний політ.

У свій час Хіс працював інженером в компанії SpaceDev, яка побудувала двигун для знаменитого приватного ракетоплана SpaceShipOne. А ідея посадити за шкільну парту людей, які бажають придбати собі "зоряний квиток", виникла у нього в зв'язку з великою кількістю приватних проектів зі створення космічних кораблів і організації космічних подорожей, розроблених американськими компаніями, в тому числі SpaceX, Sierra Nevada та іншими.

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Сам він говорить, що всі фірми пропонують людям полетіти в космос, але жодна з них не проводить комплексну підготовку астронавтів. NASA також не горить бажанням мати справу з дилетантами. Цим займається тільки Роскосмос за угодою з компанією Space Adventures, яка організувала у свій час подорож першого космічного туриста" Денніса Тіто. "Вони наші єдині конкуренти", - вважає Хіс.

Свою програму підготовки він розробив за угодою з NASA, а також компанією Jacobs Engineering, що забезпечує постачання і роботу технічного обладнання в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас). У цьому ж місті буде знаходитися і школа астронавтів, для якої вже підібрано приміщення площею близько 1 тис. кв. метрів. Контракт між Waypoint 2 Space та Jacobs Engineering оцінюється в мільйон доларів.

На запитання, як вдалося дістати такі гроші, Хіс з посмішкою відповідає, що знайшовся "по-янгольському добрий інвестор", який погодився профінансувати проект аж до червня, поки не почнуться заняття. Ну а далі підприємство розраховує на прибуток - тиждень підготовки обійдеться будь-якому бажаючому в 45 тис. доларів. "Ви приїжджаєте в неділю, ми вас забираємо в аеропорту, а в наступну суботу доставляємо назад в аеропорт. Все інше - за наш рахунок, крім авіаквитків", - пообіцяв бізнесмен.

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"Ми отримали вже багато заявок і вивчаємо їх, щоб визначити, хто з кандидатів відповідає нашим вимогам, і узгодити з ними розклад", - розповів директор майбутньої школи. За його словами, програма навчання, що була розроблена Waypoint 2 Space, вже отримала схвалення Федерального авіаційного управління США, і зараз йде робота над проектом угоди з NASA про передачу спеціального обладнання. Космічний центр імені Джонсона вже дав принципову згоду поділитися своїми технологіями, які використовуються при підготовці американських астронавтів.

У відповідь NASA зможе направляти своїх кандидатів в астронавти на підготовку до приватної школи. Деякі програми, курси тренувань і спеціальні тренажери можуть представити інтерес навіть для досвідчених професіоналів. Зокрема, приміщення, де планується створити умови невагомості, буде більшим, ніж у Центрі імені Джонсона. "Уявіть собі, що там ви могли зробити лише кілька кроків по Місяцю, а у нас можна буде пройти по її поверхні 30 метрів", - повідомив Хіс.

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Крім того, таких помешкань буде два, і в кожному зможуть тренуватися одночасно дві людини. "В одному з них зможуть перебувати астронавти, а в іншому - учасники комерційного польоту", - пояснив підприємець. За його словами, "NASA в цьому по-справжньому зацікавлене".

Ну а потенційним "космічним туристам" Хіс насамперед має намір запропонувати вступний курс з поясненнями, що їх чекає в процесі підготовки, а потім на орбіті. "Без цих базових знань майбутні учасники польотів, можливо, взагалі не зможуть уявити собі, в що вони вплутуються, купуючи собі квиток у космос", - упевнений фахівець. Далі їм належить вже самим обрати програму тренувань або для орбітального, або для суборбитального польоту. Кевін Хіс сподівається, що для тих, хто витримає навантаження, а потім зможе витратитися на "зоряний квиток", школа Waypoint 2 Space стане не просто "проміжною станцією", а "точкою виходу" в космос.