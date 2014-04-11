Російським фізикам закрили доступ до американських лабораторій

Як повідомляє російський "КоммерсантЪ", 7 квітня вченим, які співпрацюють з Брукхейвенською національною лабораторією - одним з найбільших наукових центрів у США - було розіслано лист з рекомендацією не пускати російських вчених в лабораторію.

"Відвідування громадянами Росії об'єктів Міністерства енергетики, включаючи і Брукхейвенську національну лабораторію, відкладено на невизначений термін",- сказано в листі. Документ також забороняє виїзд в Росію американським вченим, які працюють на Міністерство енергетики. Виняток зроблено лише в трьох випадках: якщо поїздка присвячена питанням ядерної безпеки, зброї масового ураження або "відповідає національним інтересам на найвищому рівні".

У Держдепартаменті США відмовилися коментувати подробиці запровадженої заборони.

Читайте такожКанада висилає російського дипломата"Дипломатичне відомство не має стосунку до прийняття нових правил і не може обговорювати дії інших відомств",- заявила представник Держдепу Пуджа Джанджанвала. У свою чергу, в Пентагоні і Міністерстві енергетики на запити не відповіли.

У листі наголошується, що санкції не зачіпають тих росіян, хто вже приїхав в лабораторію або "перебувають на шляху в США в момент отримання цього послання". За даними видання, аналогічні листи були розіслані і по іншим науковим центрам міністерства.

У віданні Міністерства енергетики США перебуває 17 національних лабораторій, їхній сукупний бюджет перевищує $14 млрд, там працюють понад 60 тис. співробітників. За даними за 2012 рік, в лабораторіях на постійній основі працювали мінімум 2 тис. громадян Росії, ще кілька тисяч щорічно приїжджають для короткострокових наукових досліджень. Всього в 2013 році в США в'їхали 6,7 тис. росіян по візі J, яка видається в основному вченим та аспірантам.

"Реально це повний розрив відносин, чого не було довгі роки. Наукове співробітництво з лабораторіями Міністерства енергетики США йде з радянських часів і не припинялося навіть під час холодної війни",- каже фізик Ігор Алексєєв, керівник групи Інституту теоретичної та експериментальної фізики (ИТЭФ) у міжнародній науковій колаборації STAR.

"У нас під загрозою виявилися спільні дослідження з Національної прискорювальної лабораторії імені Фермі",- говорить завідувач лабораторією теоретичний фізики ИТЭФ Олександр Горський. За його оцінкою, тільки в області фізики високих енергій санкції можуть зачепити до тисячі російських вчених, але підсумкова цифра буде набагато більше.

"Я займаюся рентгеноструктурним аналізом білків, для цього використовується синхротрон, прискорювач електронів. А більшість прискорювачів частинок в США належать Міністерству енергетики,- розповіла науковий співробітник медичної школи Гарвардського університету Лада Сичова.- В наших експериментах ми використовуємо обладнання Аргонської національної лабораторії, але тепер доступ до їх синхротрону мені закритий".

"Я встиг приїхати в Брукхейвенську лабораторію за кілька днів до заборони,- розповів учений, який попросив не називати його імені.- Мій експеримент складається з двох частин. Першу я скоро закінчу, а друга повинна початися влітку - судячи з усього, знову приїхати мені вже не дадуть".

"Нічого хорошого в цій ситуації немає, але я дуже сподіваюся, що Росія на даному етапі утримається від кроків у відповідь, які б погіршили і без того непросту для вчених ситуацію",- заявив фізик Дмитро Харзєєв, який шість років очолював Брукхейвені теоретичний відділ.

У Міністерстві освіти і науки РФ поки не отримували офіційної інформації з США.

"Ми здивовані такими ініціативами та поки не можемо прокоментувати санкції, які застосовуються до нас в односторонньому порядку",- заявили в прес-службі. У відомстві підкреслили, що будь-які санкції "негативно позначаться і на наукових групах в США, під загрозою можуть опинитися спільні проекти вчених двох країн".