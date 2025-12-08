Один з них відчули жителі кількох провінцій.

У турецькому курортному регіоні Анталія сталося кілька землетрусів магнітудою понад 4 бали. Про це повідомили у Директораті з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Землетрус магнітудою 4,3 зафіксовано у районі Коньялти в Анталії 8 грудня о 03:31 за місцевим часом (02:31 за київським). Епіцентр був на глибині 20,75 кілометра.

Поштовхи відчувалися у сусідніх районах, зокрема, в Лімані, Бельдібі, Гьокдере, Сичан Адаси та Хісанчандирі. Сейсмологи кажуть, що саме невелика глибина землетрусу стала причиною того, що поштовхи відчули мешканці кількох регіонів. Влада повідомила, що внаслідок землетрусу немає руйнувань та постраждалих.

Відео дня

О 12.21 за місцевим часом (11.21 за київським) в Анталії, в регіоні Аксу, стався землетрус магнітудою 4,9. Епіцентр цього землетрусу пролягав на глибині 94,06 кілометри.

При цьому землетруси – постійна річ для Туреччини. У списку AFAD, який їх відслідковує, тільки за останню добу вже 123 землетруси. Однак усі вони менш потужні, ніж трапився в Анталії.

Більше про землетруси у Туреччини

Нагадаємо, що 27 жовтня землетрус магнітудою 6,1 бали зруйнував будівлі у провінції Баликесір. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км. Поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір. Також в регіоні сталася низка афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

Вас також можуть зацікавити новини: