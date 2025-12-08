У турецькому курортному регіоні Анталія сталося кілька землетрусів магнітудою понад 4 бали. Про це повідомили у Директораті з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).
Землетрус магнітудою 4,3 зафіксовано у районі Коньялти в Анталії 8 грудня о 03:31 за місцевим часом (02:31 за київським). Епіцентр був на глибині 20,75 кілометра.
Поштовхи відчувалися у сусідніх районах, зокрема, в Лімані, Бельдібі, Гьокдере, Сичан Адаси та Хісанчандирі. Сейсмологи кажуть, що саме невелика глибина землетрусу стала причиною того, що поштовхи відчули мешканці кількох регіонів. Влада повідомила, що внаслідок землетрусу немає руйнувань та постраждалих.
О 12.21 за місцевим часом (11.21 за київським) в Анталії, в регіоні Аксу, стався землетрус магнітудою 4,9. Епіцентр цього землетрусу пролягав на глибині 94,06 кілометри.
При цьому землетруси – постійна річ для Туреччини. У списку AFAD, який їх відслідковує, тільки за останню добу вже 123 землетруси. Однак усі вони менш потужні, ніж трапився в Анталії.
Більше про землетруси у Туреччини
Нагадаємо, що 27 жовтня землетрус магнітудою 6,1 бали зруйнував будівлі у провінції Баликесір. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км. Поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір. Також в регіоні сталася низка афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.