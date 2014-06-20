Українська ракета вивела на орбіту 33 супутники

Про це повідомила прес-служба «Південмашу».

Запуск ракети було проведено з космодрому "Ясний" (Оренбурзька область, Російська Федерація), йдеться в повідомленні.

"Усі 33 апарати відокремилися від ракети в розрахунковий час і були штатно виведені на орбіти", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, апарати відокремилися від третього ступеня ракети-носія за 22 секунди через 16 хвилин після старту.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня розроблена дніпропетровським КБ «Південне» і виготовлена на «Південмаші» ракета Зеніт-3 SL у рамках міжнародного проекту «Морський старт» успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Eutelsat 3B.

8 травня голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський підписав з гендиректором "Південмашу" Сергієм Войтом меморандум про співпрацю.

Згідно з меморандумом, ОДА зобов'язується відстоювати інтереси «Південмашу» на всіх рівнях державного управління, забезпечити підтримку в пошуку інвесторів в Україні і за кордоном і сприяти просуванню продукції підприємства на світовому ринку.

У свою чергу «Південмаш» зобов'язується розвивати ракетно-космічний потенціал, брати участь у програмах розвитку регіону і забезпечувати робочими місцями фахівців і випускників спеціалізованих вузів.

Довідка УНІАН. «Дніпро» - українська ракета-носій космічного призначення, створена на базі балістичних ракет, що підлягають ліквідації, міжконтинентальних балістичних ракет РС-20 (15А18) (У класифікації НАТО - SS-18 «Сатана»). Ракета має стартову масу 211 т, довжину 34 м, діаметр 3 м і здатна вивести на орбіту заввишки 300-900 км космічний апарат або групу супутників різного призначення стартовою масою до 3,7 т. Один запуск «Дніпра» коштує близько 18 млн. євро.

Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені Макарова» створено в 1944 році. Виготовляє ракетно-космічну техніку, трактори, сільськогосподарські машини, тролейбуси, трамваї, вітроенергетичні установки, а також товари народного споживання.