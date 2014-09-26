Компанія Adobe закриває своє представництво в Росії - ЗМІ

Російська «дочка» компанії Adobe - ТОВ «Адоб сістемс» - 16 вересня 2014 р. подала в Федеральну податкову службу повідомлення про ліквідацію юридичної особи, що випливає з інформації на сайті служби. 24 вересня компанія була знята з податкового обліку, пишуть «Ведомости».

Про те, що Adobe йде з Росії, виданню також розповіла особа, близька до компанії. Інформацію підтвердив співробітник піар-агентства Buman Media, яке Adobe представляє на російському ринку, Матвій Кірєєв.

Adobe знаходиться в процесі повної ліквідації представництва в Росії, однак користувачі зможуть, як і раніше, купувати продукти і послуги Adobe через сайт компанії та реселерів, розповів Кірєєв. За його словами, компанія корегує свою діяльність в Росії і фокусується на продажу продукції з допомогою російських партнерів і сайту компанії.

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На цьому тижні також стало відомо, що російська влада збирається створювати спеціальний фонд для розвитку вітчизняного ПЗ, до якого хочуть зобов'язати виробників програм перераховувати до 10% виручки від продажу ліцензій на ПЗ в Росії. Кірєєв відмовився говорити, чи дозволить ліквідація офісу в Росії не платити гроші в цей майбутній фонд.

Співрозмовник «Ведомостей» передбачає, що рішення піти Adobe з Росії пов'язанн не тільки з хмарними технологіями: через санкції у компанії зірвалося в Росії кілька угод, крім того, Adobe виявилася не готова до вступу в силу змін до закону «Про захист персональних даних», які забороняють обробку персональних даних росіян за кордоном з 1 вересня 2016 р. Зараз в компанії звільняють людей - перша хвиля пройшла ще в січні, після неї в офісі залишилося 12 осіб, каже він.

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Про скорочення у російському офісі Adobe стало відомо ще в лютому 2014 р., пов'язано це було з падінням продажів на ринках, що розвиваються: у 2012 р. компанія закрила офіс на Тайвані, в минулому році були звільнення в ОАЕ і Туреччині, а потім дійшла черга до Росії, де штат представництва скоротиться наполовину - на 10 осіб. А через місяць компанія звільнила всіх співробітників, які займалися боротьбою з піратством у Росії.