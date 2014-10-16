Постачальник Пентагону повідомив про прорив у розробці альтернативного джерела енергії

Lockheed Martin Corp., яка є найбільшим постачальником Пентагону, заявила, що планує випробувати перший компактний термоядерний реактор протягом року, повідомляє Reuters.

В останні роки компанія вела активну розробку проектів, пов'язаних з альтернативними джерелами енергії.

За словами куратора проекту Тома Макгіра (Tom McGuire), з допомогою робіт в області термоядерного синтезу можна буде перейти на нові джерела енергії в умовах її очікуваного дефіциту.

Читайте такожДослідники пояснили, що відобразив Curiosity на МарсіЗгідно його підрахунків, покоління, яке послідує за теперішнім, відчує збільшену потребу в енергії на 40-50%.

Серед очевидних переваг термоядерних реакторів - значно менша кількість відходів. Крім того, в майбутньому планується перехід реакторів на новий вид палива, який дозволить повністю уникнути будь-яких ядерних відходів.