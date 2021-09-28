Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке став автором одного з найякісніших знімків полярного сяйва, який був зроблений з борту Міжнародної космічної станції.
Своє фото французький астронавт опублікував на сторінці в Twitter.
"Чергове полярне сяйво - цього разу особливе завдяки своїй яскравості. Повний місяць висвітлює темну сторону Землі майже так само, як денне світло", - підписав знімок Песке.
На його фотографії видно вкриту хмарами планету з зеленими вигинами світла в атмосфері, які переходять в червоний колір на висоті.
Читайте такожАстронавт NASA показавши Землю з борту МКС: вражаючі знакиОскільки астронавт не вказав, над якою півкулею був зроблений знімок, залишається неясним - це південне або північне сяйво.
Знімок зібрав чимало захоплених коментарів. Серед них відзначився і мільярдер Джаред Айзекман - командир першої громадянської туристичної місії в космосі Inspiration4, яку цього місяця ініціювала компанія SpaceX.
"Неймовірно", - написав Айзекман, зазначивши, що вони теж бачили полярне сяйво з борту МКС, але воно було "не таким".
Нагадаємо, що раніше в цьому місяці ЗМІ дізналися, що Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово заборонило компанії Virgin Galactic виконувати польоти в космос.